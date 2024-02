Operaio al lavoro sul trapano viene infilzato al petto dalla punta

La punta gli si è conficcata in profondità nel petto, all'altezza del pettorale sinistro. L'infortunio è avvenuto attorno alle 9 di questa mattina all'interno di un'azienda di stampi situata in via Pontida a Palazzolo sull'Oglio.

L'operaio ferito è un giovane di 25 anni residente nella Bergamasca, a Calcinate. Sul posto si sono precipitati i soccorsi, un'automedica partita da Chiari e un mezzo dei volontari di Capriolo. Quello che inizialmente era un codice giallo, poi è virato in rosso.

Una volta soccorso sul posto, il 25enne è stato stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Nell'azienda sono stati inviati inviati i carabinieri e i tecnici dell'Ats, incaricati degli accertamenti del caso.