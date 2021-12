Infortunio sul lavoro a Palazzolo sull'Oglio: cade dal tetto, grave 43enne

Brutto infortunio sul lavoro ieri a Palazzolo sull’Oglio: un operaio di 43 anni è rimasto gravemente ferito, dopo essere caduto dal tetto di uno stabilimento industriale. Il fatto è accaduto in via Valena, in una pelletteria.

La dinamica non è ancora chiara: l’operaio, residente a Predore e appartenente a una ditta esterna, doveva sistemare un lucernario ed era salito sul tetto utilizzando una scala. Dalle ricostruzioni, pare che una lastra abbia ceduto ed il 43enne abbia fatto un volo nel vuoto per cinque metri e sia caduto a terra all'interno dello stabile.



Sul posto sono intervenuti in pochi minuti un’ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo e due automediche. Le sue condizioni sono apparse fin da subito critiche: l’uomo è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Cosciente dopo l’impatto, ha riportato diverse fratture e lesioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

Presenti per i rilievi anche i carabinieri di Adro e i tecnici dell’Asst Franciacorta.