Aprono le piste e la gente torna a farsi male sugli sci

La stagione dello sci ha aperto i battenti. E, con essa, anche quella degli infortuni sulle piste. Non sono mancati, infatti, degli interventi da parte del personale del

118 negli impianti sciistici nella giornata di ieri, domenica 3 dicembre.

Sul Presena un 27enne è stato assistito da due ambulanze giunte sul posto a causa di un infortunio sugli sci, con il giovane che è stato accompagnato in ospedale a Cles per maggiori accertamenti. Questo è accaduto verso le 10.5o e, mezzora dopo,il personale delle piste è dovuto intervenire per un altro uomo infortunatosi sulla neve, anch’esso portato in pronto soccorso. Le condizioni di entrambi, però, non destavano preoccupazione.

Sempre sul Presena, ma più grave rispetto agli infortunati precedenti, un 33enne è stato soccorso dopo una caduta alle 13.30 e portato in codice giallo all’ospedale di Cles dall’ambulanza.

