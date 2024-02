Operaio trafitto al trapano: la punta si è spezzata e si è conficcata nel petto

Stava lavorando al trapano quando all'improvviso la punta si sarebbe spezzata e, come una freccia, gli si è conficcata nel petto. Rimangono gravi le condizioni dell'operaio 25enne che nella mattina di ieri, sabato 3 febbraio, attorno alle 9:00 è stato soccorso all'interno di un'azienda di via Pontida a Palazzolo sull'Oglio, all'interno della quale si producono stampi.

Stando alla ricostruzione del quotidiano Bresciaoggi, la punta del trapano si sarebbe spezzata al contatto con il metallo da forare, sbalzando poi addosso al 25enne. Se la ricostruzione fosse confermata, resta da capire se tutti i sistemi automatici di sicurezza, e le protezioni, fossero attivi.

L'operaio, residente a Calcinate, nella Bergamasca, è stato portato al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è tutt'ora ricoverato in prognosi riservata. Durante le operazioni di soccorso il 25enne è sempre stato vigile, ma via via le sue condizioni sono peggiorate.