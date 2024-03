Cade dalla scala nel cantiere per la nuova scuola: ragazzo portato al Civile

Avrebbe rimediato numerosi e seri traumi, ma se la caverà il ragazzo di 24 anni vittima di un infortunio sul lavoro avvenuto a Marone. Stando alle prime informazioni trapelate, il 24enne stava lavorando nel cantiere per la costruzione del nuovo plesso scolastico di via Borgo Nuovo quando, per ragioni da chiarire, è caduto da una scala. È successo poco dopo le 11 di mercoledì 6 marzo.



Immediata la chiamata ai soccorsi: in pochi minuti sono sopraggiunte due ambulanze e l’elisoccorso decollato da Brescia. Il 24enne non avrebbe mai perso i sensi: dopo le prime cure, è stato trasferito in elicottero al Civile di Brescia. Come detto, non sarebbe in condizioni critiche: è stato ricoverato in codice giallo. In cantiere sono intervenuti anche i carabinieri di Iseo e il personale di Ats: oltre a ricostruire la dinamica dell’infortunio, dovranno verificare il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.