Operaio colpito al piede da un tubo: operato d'urgenza

Stava lavorando nel reparto produzione quando la punta di un tubo di rame l'ha colpito al piede, ferendolo gravemente. L'ennesimo infortunio sul lavoro nel Bresciano si è verificato nella Silmet, azienda di Torbole Casaglia leader nel mercato mondiale nella produzione di tubi in rame e di bobine Level Wound Coils per l’idrotermosanitaria e il settore industriale. Nella stessa fabbrica un anno fa si verificò un altro grave incidente sul lavoro, nel quale perse la vita Alberto Turra, 38enne di Zone.

A rimanere ferito è stato un operaio di 55 anni residente ad Azzano Mella. Soccorso sul posto, è stato portato d'urgenza in ospedale in Poliambulanza a Brescia dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Per solidarietà verso il collega - lo riporta il quotidiano Bresciaoggi - gli altri operai hanno deciso di non entrare in fabbrica per il turno di notte.