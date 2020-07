Infortunio sul lavoro in ditta: operaio soccorso dall'eliambulanza

Verso le 8.30 di martedì mattina, un operaio di 52 anni è rimasto vittima di un brutto infortunio sul lavoro in una ditta di via Giuseppe Zanardelli a Marone.

I colleghi hanno subito lanciato l'allarme alla centrale operativo del 112. Dopo l'arrivo di un'ambulanza della Croce Rossa, viste le condizioni è stato chiesto l'intervento dell'elisoccorso decollato da Bergamo.

Il 52enne è stato quindi caricato sul velivolo e portato all'ospedale Papa Giovanni XXIII: ha riportato lesioni serie di cui, al momento, non è dato sapere la natura; non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sono in corso le indagini dei tecnici dell'ASST della Franciacorta e dei carabinieri di Chiari.