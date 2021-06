Travolto da un camion in azienda, operaio portato all'ospedale Civile

Infortunio sul lavoro mercoledì mattina a Concesio: un operaio di 48 anni è stato investito da un camion mentre era al lavoro in una ditta in via Paolo Borsellino.

L’allarme è scattato verso le 10.15. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Gardone Val Trompia, un’ambulanza e un’automedica. L’impatto col mezzo pesante ha provocato lesioni di una certa gravità.



Dalle prime informazioni trapelate, l’uomo ha riportato ferite ad una gamba ed è stato trasportato al Civile di Brescia. Presenti sul posto anche i tecnici dell’Ats di Brescia per i dovuti rilievi del caso.