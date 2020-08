Infortunio sul lavoro in azienda: operaio portato alla Poliambulanza

Infortunio sul lavoro verso le 10.45 di martedì mattina a Borgosatollo, all'interno di un'azienda che si occupa della lavorazione di ferro e acciai. Vittima un operaio di 51 anni, che ha dovuto ricorrere al soccorso medico di un'ambulanza della Croce Bianca di Brescia.

L'équipe di sanitari - sopraggiunta in codice rosso - ha prestato in ditta le prime cure, trasportando poi il ferito alla Poliambulanza. Le lesioni riportate sono di media entità, non è in pericolo di vita.



La dinamica dell'incidente è ancora in fase d'accertamento da parte dei tecnici Ats che, coadiuvati dei carabinieri di Brescia, sono intervenuti sul posto per raccogliere rilievi e testimonianze e per verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.