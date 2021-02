Operaio ferito gravemente alla testa da un cavo d'acciaio

Momenti di apprensione, mercoledì mattina, per le sorti di un operaio di 51 anni, colpito improvvisamente alla testa da un cavo di acciaio che si è staccato dalla pala meccanica di una ruspa, mentre era al lavoro all'interno dell'acciaieria Feralpi di Lonato.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo, poco prima delle 11, si trovava impegnato insieme ad altri operai in operazioni di movimentazione del ferro, quando un cavo si è sganciato da un escavatore in manovra colpendolo alle spalle. L'operaio, ferito violentemente alla testa, si è accasciato al suolo.

Immediata è scattata la chiamata ai soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza e l'elicottero che lo ha trasportato in gravi condizioni all'ospedale Civile di Brescia.

Ancora in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri di Desenzano, che sono giunti in azienda insieme ai tecnici di Asst del Garda, per accertare le cause del grave infortunio.