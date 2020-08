Edolo: Incidente sul lavoro, operaio travolto da un quadro elettrico

Incidente sul lavoro lunedì mattina in un’azienda di Edolo. Poco prima delle 8.15 un lavoratore di 42 anni è stato travolto da un quadro elettrico della ditta Camuna Cavi su cui stava eseguendo, secondo le prime notizie, un intervento di manutenzione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Breno, un’ambulanza e dall’ospedale di Sondrio si è alzato in volo l’elisoccorso. Fortunatamente le condizioni dell’operaio sono apparse meno gravi di quanto temuto in un primo momento: è stato trasportato all’ospedale di Esine e successivamente ricoverato in codice giallo.

La dinamica dell’infortunio è al vaglio degli ispettori del lavoro dell’Ats Montagna.