Braccio nel macchinario, pelle lacerata e lesioni al torace: grave operaio

Il suo braccio è rimasto incastrato all'interno di un rullo, che gli ha lacerato le pelle procurandogli lesioni anche sul torace. È l'incidente sul lavoro avvenuto domenica mattina alle Cartiere di Riva del Garda.

Per cause ancora da accertare, il lavoratore – un 40enne originario del sud Italia, ma residente da anni in zona con moglie e figlio – si è ritrovato il braccio incastrato nel macchinario: ha riportato una serie di gravi lesioni ed è stato trasportato in ospedale con l'eliambulanza. Nonostante le sue condizioni siano preoccupanti, non ha mai perso conoscente e non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i vigili del fuoco di Riva del Garda, oltre ai sanitari.

La reazione dei sindacati

"In questo momento il nostro pensiero è rivolto al dipendente a cui auguriamo una pronta guarigione e alla sua famiglia, a cui manifestiamo vicinanza in questo momento difficile - si legge in una nota dei sindacati Cgil, Cisl e Uil -. In attesa che si definiscano le responsabilità riguardo l’infortunio, sapendo che sono già intervenuti i tecnici preposti sul luogo di lavoro per i rilievi del caso, invitiamo i lavoratori dello stabilimento a non abbassare la guardia riguardo il rispetto delle normative sulla sicurezza e il corretto utilizzo dei macchinari, al fine di salvaguardare la propria salute e quella dei colleghi coi quali lavorano. Chiediamo alla direzione aziendale, la convocazione a brevissimo termine degli Rls aziendali, al fine di chiarire per quanto possibile l’accaduto, e verificare se vi sono eventuali nuove disposizioni da impartire ai lavoratori impegnati nel reparto PMT al fine di evitare il possibile ripetersi di altri infortuni".



Fonte: Trentotoday.it