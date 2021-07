Sbatte la testa contro un camion, paura in azienda: operaio portato all'ospedale Civile

Non si arresta l'ondata di infortuni sul lavoro nel bresciano, per mancanza di sicurezza o per semplice distrazione: mercoledì 21 luglio è toccato ad un operaio di 28 anni, rimasto ferito in una ditta in via Girelli a Brescia.

Il 28enne stava svolgendo la sua attività di routine, quando – per cause ancora da accertare – ha sbattuto la testa contro un autoarticolato.

Per i soccorsi sono giunte due ambulanze e un’automedica. I sanitari hanno curato il giovane, portato poi all'ospedale Civile per accertamenti. Tutto sembra poi essersi è risolto al meglio, il ragazzo non sarebbe grave ed è stato ricoverato in codice giallo.