Cade dalla scala in azienda, giovane operaio portato al Civile di Brescia

Un ragazzo di 21 anni è stato soccorso in codice rosso, a causa di un infortunio sul lavoro in azienda. È accaduto nella mattinata di oggi, martedì 9 gennaio, in un impianto lavorativo di via Marconi a Flero. Stando alle prime informazioni trapelate, il giovane uomo si stava occupando di alcuni lavori di ristrutturazione, quando avrebbe perso improvvisamente l’equilibrio finendo per precipitare dalla scala sulla quale si trovava. Immediatamente è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze: la centrale operativa ha inviato d’urgenza un’ambulanza e un’automedica.

Per fortuna, l’allarme è poi rientrato. Il 21enne non avrebbe riportato gravi traumi: è stato trasferito all’ospedale Civile di Brescia per gli accertamenti del caso e successivamente ricoverato in codice giallo. Le indagini sono state affidate ai carabinieri di Verolanuova: insieme ai tecnici dell’unità operativa di Ats, l'azienda sanitaria che si occupa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, stabiliranno le eventuali responsabilità.