Quasi un milione di italiani con l'influenza negli ultimi sette giorni

L'influenza in Italia nel 2022 sta registrando numeri record, come non si vedevano da più di un decennio. Secondo l'ultimo rapporto della sorveglianza InfluNet dell'Istituto superiore di sanità (Iss), si stima che quasi un milione di italiani abbia avuto l'influenza, solo negli ultimi sette giorni. Le fasce pediatriche stanno soffrendo di più, soprattutto in alcune regioni.

Dove sta colpendo di più l'influenza

La settimana dal 28 novembre al 4 dicembre 2022 ha visto continuare la forte crescita del numero di casi di sindromi simil-influenzali in Italia, con l’incidenza arrivata a pari a 16 casi per mille assistiti, rispetto ai 13,1 della settimana precedente. Secondo l'Iss è stata superata la soglia ritenuta di "intensità alta".

L'incidenza è aumentata in tutte le fasce di età, ma risultano maggiormente colpite le fasce di età pediatriche e in particolare i bambini al di sotto dei cinque anni di età, in cui l’incidenza è pari a 50,2 casi per mille assistiti, rispetto ai 41,2 nella settimana precedente. L'Iss fa notare che la circolazione dei virus influenzali si è intensificata, anche se a far crescere il numero delle sindromi simil-influenzali, in queste prime settimane di sorveglianza, hanno concorso anche altri virus respiratori.

In sette Regioni l’incidenza ha superato la soglia di massima intensità: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo. Dall’inizio del monitoraggio le persone ad essere state contagiate sono 3,5 milioni.

