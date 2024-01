Incidenti in montagna, morti triplicati: 21 vittime in un anno

Cadute, scivolate e malori: sono le principali motivazioni degli interventi del soccorso alpino nel Bresciano (in tutto 261 in 12 mesi). Salvataggi riusciti nella maggior parte dei casi, ma dal resoconto annuale della V delegazione bresciana del Cnsas - corpo nazionale soccorso alpino e speleologico - emerge un dato allarmante. Sono ben 21 le persone decedute sulle nostre montagne: il triplo rispetto al 2022 (6 morti). Un tragico bilancio più elevato anche rispetto a quello degli anni precedenti: nel 2021 le persone decedute furono 12 (16 nel 2020).

Un altro dato significativo è quello relativo agli interventi che avrebbero potuto essere evitati, se le persone coinvolte avessero usato maggior cautela: "20 persone sono soccorse per perdita dell’orientamento, 17 per incapacità, 5 per ritardo, una per sfinimento. Tutte situazioni che si possono in gran parte prevenire con un approccio più attento all’andare in montagna", si legge nella nota diffusa dal Cnsas.

In tutto i soccorritori sono stati attivati 1117 volte e hanno lavorato 5401 ore, di cui 270 svolte da medici e infermieri del Cnsas. In cima alla classifica delle sette stazioni che operano in provincia di Brescia c’è Breno con 73 interventi, seguono Val Sabbia (64) e Val Trompia (40). Ponte di Legno ha totalizzato 37 uscite, Edolo 29, Media Valle Camonica 7 e Temù 11. Se si considera l’attività coinvolta, prevale l’escursionismo, con 108 persone soccorse (6,3%); a seguire mountain-bike 20 (1,2%); auto – moto 11, lavoro 10, alpinismo 9, residenza in alpeggi 9, ferrate 8, funghi 6, sci alpinismo 6, caccia 4, arrampicata sportiva e turismo 2.