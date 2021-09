Precipita per due metri sotto gli occhi del marito: soccorsa dall'eliambulanza

Temù. Verso le 11 della mattinata di ieri, mercoledì 1° settembre, una donna di 64 anni è precipitata da una balza per un paio di metri (riportando un brutto trauma al torace), mentre si trovava con il marito in Val d’Avio, località Bedolina.

Il marito ha subito allertato i soccorsi. Sul posto si sono precipitati il Cnsas della Stazione di Temù, il Sagf - Soccorso alpino Guardia di Finanza, i Vigili del fuoco di Ponte di Legno e gli uomini del 118 di Ponte di Legno Soccorso. È stato fatta intervenire anche l'elimabulnaza, decollata da Sondrio.

Dopo lo sbarco dei sanitari e del tecnico del Soccorso Alpino presente sull'elicottero, è stato necessario posizionare la 64enne dentro una barella, per poi procedere con manovre di imbarco tramite il verricello. La donna è stata quindi condotta in ospedale per il ricovero in codice giallo.