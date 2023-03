Auto sbanda in curva, poi lo schianto: ragazzo portato in ospedale

Per cause ancora in corso d'accertamento, un ragazzo di 25 anni ha perso il controllo dell'auto mentre affrontava una curva a Zone, in prossimità del punto panoramico che guarda sulla riserva regionale delle "Piramidi d'erosione". A seguito dell'improvvisa sbandata, la macchina è poi uscita di strada, finendo per schiantarsi con violenza a lato della carreggiata.

Il brutto incidente si è verificato verso le 5.50 di oggi, sabato 25 marzo. Per i soccorsi è stato necessario fare intervenire un'ambulanza dei volontari di Sale Marasino, i quali – aiutati da una squadra dei vigili del fuoco – hanno subito preso in cura il giovane, che aveva riportato lesioni di media gravità. Una volta caricato sull'autolettiga, è stato portato all'ospedale d'Iseo per il ricovero in codice giallo; non è in pericolo di vita.

Per raccogliere i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente è intervenuta una pattuglia della Stradale. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto: il 25enne ha fatto tutto da solo.