Auto travolge la sua piccola bici, bimbo soccorso dall'eliambulanza

Attimi di paura giovedì pomeriggio a Zone: un bimbo di 7 anni è stato investito da un'auto mentre percorreva in bicicletta - in compagnia dei genitori - via Valurbes. L'allarme è scattato verso le 17: negli istanti successivi all'incidente si è temuto il peggio, tanto che sul posto sono state inviate d'urgenza tre ambulanze e pure l'elisoccorso. Dopo l'impatto con la macchina - avvenuto a bassa velocità - sarebbe stato sbalzato dalla sella, per poi rovinare sull'asfalto.

I timori sono svaniti, per fortuna, con l'arrivo dei sanitari: il bimbo non avrebbe mai perso conoscenza e avrebbe riportato traumi non di grave entità, oltre a un forte, fortissimo spavento. Come prevede il protocollo, è comunque stato trasportato in ospedale - al Papa Giovanni XXIII di Bergamo - a bordo dell'eliambulanza, per gli accertamenti del caso: è stato ricoverato in codice giallo.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri che si sono occupati dei rilievi di rito.