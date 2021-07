Si schianta in auto nella notte di festa per l'Italia: grave ragazzo

Effetti collaterali della lunga festa azzurra: un ragazzo di 33 anni domenica notte è uscito di strada in Via Grotte delle Meraviglie a Zogno, finendo per schiantarsi contro un pilone in cemento a bordo della sua Citroen C2. Davvero una brutta botta: il giovane è stato ricoverato in codice rosso in ospedale, trasferito al Papa Giovanni di Bergamo da un'ambulanza dei volontari di Brembilla.

Le sue condizioni sono gravi, con riserva di prognosi. Tutto è successo poco dopo le 2. Sul posto anche i Vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area. Il 33enne è stato soccorso anche dai sanitari dell'automedica.