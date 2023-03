Morto nell'incidente: l'amico al volante positivo alla cannabis

E' stato condannato a 3 anni e 4 mesi, per omicidio stradale, il ragazzo oggi poco più che 20enne alla guida della Lancia Ypsilon che il 24 ottobre 2021 si schiantò sull'autostrada A4, in direzione Venezia, poco prima del casello di Brescia Ovest e in territorio di Castegnato. A bordo dell'utilitaria c'erano quattro ragazzi: tre sono sopravvissuti senza gravi conseguenze, il 19enne Zakaria El Albi, residente nel Vicentino (a Tezze di Arzignano) morì al Civile di Brescia a 24 ore dall'incidente.

Condannato a 3 anni e 4 mesi

Per quanto accaduto, come da prassi, è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale. A più di un anno dall'incidente, è arrivata la sentenza con rito abbreviato (e quindi con sconto di pena): 3 anni e 4 mesi, ancora più di quanto chiesto dalla stessa pubblica accusa (3 anni) a causa dell'aggravante di una riscontrata positività ai cannabinoidi.

Non si saprà mai se gli effetti della sostanza siano davvero da considerare concausa dell'incidente. Ma sta di fatto che intorno alle 10 di quella domenica la vettura ha sbandato sulla destra, schiantandosi sullo spartitraffico in cemento che separa le due carreggiate autostradali, est e ovest. Per quell'incidente morirà un ragazzo di appena 19 anni, amico del conducente e degli altri due passeggeri.