Travolto da un'auto, Walter è morto in ospedale: il pirata si è costituito

La notizia è stata purtroppo confermata in queste ore: non ce l'ha fatta Walter Sandrini, 47 anni, morto in ospedale a meno di 48 ore dal terribile incidente in cui è rimasto coinvolto sabato notte alla Madonna della Scoperta di Lonato, all'incrocio tra Via Fenil Nuovo e Via Civetta. Era ricoverato al Civile di Brescia in gravissime condizioni: il suo cuore ha smesso di battere lunedì mattina.

Era in sella al suo scooterone Tmax quando sabato notte, poco prima dell'una, è stato travolto da una Fiat Bravo: sbalzato a terra, sarebbe stato trascinato sull'asfalto per diversi metri. Il conducente della vettura, che risulta intestata a una donna residente ad Acireale, è scappato a piedi facendo perdere le sue tracce. Ma proprio lunedì si è poi costiuito.

Comunità in lutto per la morte di Walter

La Polizia Stradale di Desenzano, a cui sono stati affidati i rilievi, stava comunque per giungere alla quadratura del cerchio. Come da prassi, in questi casi, il pirata dovrà rispondere del reato di omicidio stradale, oltre che di omissione di soccorso. La notizia della morte di Walter Sandrini ha sconvolto le comunità di Lonato, dove abitava, e di Desenzano, dov'era molto conosciuto.

Da qualche tempo lavorava a Brescia, dopo aver prestato servizio per più di 20 anni (come cuoco) all'Hotel Villa Maria di Desenzano. Tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati su Facebook: “Ciao Sandy, mi dispiace tanto – scrive Stefano – Avevi sempre un sorriso da condividere”. “Ciao bomber fai buon viaggio – scrive invece Andrea – Fagli vedere lassù di che pasta sei fatto”. Aveva compiuto 47 anni poco più di un mese fa.