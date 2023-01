Pauroso schianto sulla Provinciale: auto distrutte e tre feriti in ospedale

Ci sarebbe una mancata precedenza all'origine dello spaventoso schianto avvenuto, nella tarda serata di ieri (mercoledì 25 gennaio) lungo la Provinciale 4 a Carpeneda di Vobarno. Due le auto coinvolte: una Ford Focus, su cui viaggiavano un 66enne e un 22enne, e una Peugeot di un servizio di vigilanza, guidata da un 41enne.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata verso le 22.30 e sul posto sono state inviate 4 ambulanze da Odolo, Vestone e Roè Volciano. I tre uomini coinvolti nel sinistro hanno rimediato traumi e ferite, ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazione: sono stati trasferiti - in codice giallo e verde - nei nosocomi di Gavardo e Desenzano per le cure del caso. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale di Salò.