Spaventoso schianto auto-moto sulla Statale, coppia 'vola' sull'asfalto

Continuano gli incidenti stradali del periodo estivo, che coinvolgono soprattutto le 'due ruote': martedì 29 giugno, una moto Hyundai si è scontrata con un’utilitaria lungo la Statale 237 a Vobarno. Ad avere la peggio la coppia di tedeschi in sella alla moto, ricoverati in ospedale per serie lesioni alle gambe. Lo schianto è avvenuto verso le 17.30, la dinamica è ancora da chiarire.



I due turisti sono stati sbalzati dalla Hyundai dopo l'impatto con l’auto. Tempestivo l’arrivo dei soccorsi: sul posto un’auto medica e due ambulanze. I feriti sono stati subito portati in ospedale: la donna, di 49 anni, è ricoverata al Civile, mentre l’uomo, un 55enne, è stato trasportato all’ospedale di Desenzano del Garda. Fortunatamente non sono in pericolo di vita. Illeso, invece, il conducente dell’auto. La polizia stradale di Desenzano è intervenuta per i dovuti rilievi e per regolare il traffico.