Investita da un’auto davanti alla scuola, bimba di 10 anni in ospedale

Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali per raggiungere l’ingresso della scuola, quando è stata investita da un’auto. Tantissima paura, ma pare nulla di grave, per una bimba di 10 anni di casa a Vobarno.

Tutto è accaduto pochi minuti prima delle 14 di lunedì in piazza Ferrari a Vobarno: la bimba stava rientrando in classe, per le lezioni pomeridiane. Stando ai primi accertamenti non c‘erano adulti al suo fianco quando ha attraversato l’incrocio, regolato da un semaforo, sulle strisce pedonali. Proprio in quegli istanti è sopraggiunto un Fiat Doblò: il conducente, un giovane uomo di 31 anni, non avrebbe fatto in tempo a frenare o a sterzare per evitare l’impatto che, fortunatamente, è avvenuto a bassa velocità.

La bimba si sarebbe accasciata sull’asfalto e per lei si è inizialmente temuto il peggio: la chiamata al numero unico per le emergenze è infatti scattata in codice rosso. Tra i primi a soccorrerla il 31enne, dipendente di una ditta della zona, che era al volante del furgoncino: in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118, è stata accompagnata nel cortile interno della scuola.

Dopo le prime cure, prestate dai volontari di Odolo, la bambina è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Gavardo per gli accertamenti del caso. Come detto qualche trauma e tanto spavento, ma pare nulla di grave: è stata ricoverata in codice giallo.

L’esatta dinamica di quanto accaduto è al vaglio della Polizia Locale di Vobarno, che ha effettuato i rilievi di rito e sta cercando di capire se la piccola abbia attraversato la strada con il semaforo pedonale verde.