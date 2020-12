Auto abbatte un palo della luce, ragazzo intrappolato tra le lamiere: è grave

Terribile incidente stradale nella serata di mercoledì a Visano, lungo via Martiri della Libertà. Un 26enne di casa ad Acquafredda ha perso il controllo della propria auto, forse a causa della patina di ghiaccio che copriva l'asfalto, mentre rincasava prima che scattasse il coprifuoco.

Dopo l'improvvisa sbandata, la macchina (una Volkswagen Polo) ha finito per schiantarsi contro un palo dell'illuminazione: l'impatto è stato tremendo, tanto da far crollare il traliccio che è piombato proprio sopra il veicolo, spezzandolo in due.

Il forte boato ha attirato in strada i residenti della zona, che hanno dato l'allarme attorno alle 22.13: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Brescia e di Castiglione delle Stiviere. I pompieri hanno lavorato a lungo per liberare il 26enne dall'abitacolo ridotto ad un ammasso di lamiere. Le complicate operazioni sono durate oltre un'ora: una volta estratto, il giovane è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di un'ambulanza e dell'elisoccorso decollato dal Civile.

Dopo le prime cure, il volo verso il nosocomio cittadino, dove il ragazzo è stato ricoverato in Traumatologia. Avrebbe riportato numerosi e seri traumi, tano che i medici si sono riservati la prognosi, ma non sarebbe in pericolo di vita.