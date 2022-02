Curva stretta, tir demolisce il muro di cinta di una casa: l'autista fugge

Attirati alla finestra da un gran frastuono, hanno visto parte del muretto di cinta della loro abitazione sgretolarsi sotto i loro occhi e un camion tirare dritto, come se nulla fosse. È successo verso le 8 di giovedì nel centro abitato di Visano: la recinzione di una villetta è stata distrutta da un autoarticolato che stava affrontando la curva per entrare in via Tita Secchi.

Il mezzo pesante avrebbe colpito in pieno il muretto con la fiancata destra, mandandolo in frantumi, ma l'autista non si sarebbe fermato per verificare gli ingenti danni causati e lasciare i propri dati ai proprietari di casa.

La caccia al camionista è già scattata. I proprietari non hanno fatto in tempo a prendere il numero della targa, ma hanno poi avvisato i carabinieri e lanciato un appello sui social proprio per riuscire a rintracciare il mezzo pesante.

La richiesta d'aiuto è rivolta a tutti coloro che abitano nella zona e hanno delle telecamere di sorveglianza: potrebbero aver immortalato la targa dell'autoarticolato.