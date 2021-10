Spaventoso incidente: auto esce di strada, 'vola' in un fosso e si ribalta

Domenica 10 ottobre, in tarda serata, una giovane di 32 anni è rimasta ferita in un brutto incidente stradale a Visano. Mentre era al volante, la sua è finita fuori strada terminando la corsa nel fosso adiacente la carreggiata, ribaltandosi.

L’allerta è scattata intorno alle 23: la ragazza stava percorrendo la Strada provinciale 29, quando – poco prima di una curva – ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare. In pochi minuti sono intervenute per i soccorsi un’automedica e due ambulanze, una della Croce Rossa di Calvisano e l’altra dei volontari di Roè Volciano.



I sanitari hanno medicato la 32enne e l’hanno trasportata all’ospedale di Montichiari, dov’è stata ricoverata in codice giallo. Presente sul posto anche la Polizia stradale di Iseo, a cui sono stati affidati i dovuti rilievi.