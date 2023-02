Auto in testacoda finisce contro un bus: uomo soccorso dall'eliambulanza

Spaventoso incidente nella mattinata di oggi (martedì 7 febbraio) a Vione lungo la Statale 42, che in quel tratto prende il nome di via Nazionale. Stando alle prime informazioni trapelate, verso le 9 un uomo di circa 80 anni ha perso il controllo della sua Fiat 600, pare a causa del manto stradale reso scivoloso dal ghiaccio: l’utilitaria è andata in testacoda finendo per schiantarsi contro un autobus della Maroni Turismo.

Scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, sul posto sono state inviate un’ambulanza e pure l’elisoccorso. L’anziano automobilista non avrebbe perso i sensi e non avrebbe rimediato traumi di grave entità: per precauzione, è stato trasportato in eliambulanza al Civile di Brescia. Nessuna conseguenza, invece, per i passeggeri del bus.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri: oltre ad occuparsi dei rilievi hanno gestito la viabilità. Non si registrano pesanti ripercussioni sul traffico.