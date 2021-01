Tragico schianto la notte di Capodanno: ragazzo di 26 anni muore sul colpo

Un vita spezzata in pochi tragici attimi, nell'ultima notte del 2020. Vincenzo Caldura, 26 anni, è morto in un drammatico incidente stradale avvenuto, verso le 2, in Via Carducci a Bergamo.

Per cause da chiarire, la giovane vittima ha perso il controllo dell'auto che stava guidando nei presi di una rotonda, poi il tremendo schianto contro un albero. A seguito dell'impatto, il ragazzo, che abita a Bergamo, sarebbe stato sbalzato fuori dall'abitacolo e per lui non ci sarebbe stato più nulla da fare. In macchina c’era anche un suo amico di 21 anni, rimasto ferito in modo lieve.

Secondo una prima ricostruzione, i due ragazzi stavano viaggiando in direzione del centro. All'improvviso la vettura su cui si trovavano ha iniziato a sbandare. La macchina ha colpito prima un cartello stradale, poi ha centrato un semaforo e infine ha terminato la propria corsa contro un albero.

Inutili i soccorsi per il 26enne. L'amico che era in auto con lui invece è stato trasportato in ospedale per accertamenti, ma è stato dimesso poco dopo.