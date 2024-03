Scavalca un cordolo con la bici, cade e batte la testa: morto in ospedale

Sucha Singh non ce l'ha fatta: il 74enne di origini indiane era stato protagonista di una brutta caduta in bicicletta a Villongo (Bg), nel Basso Sebino, verso le 10.15 di mercoledì mattina.

Pensionato e residente in paese, sembra che l'uomo stesse pedalando lungo via Aldo Moro, quando – per uscire dalla carreggiata e immettersi sulla ciclabile – avrebbe provato a scavalcare un cordolo alto circa 20 centimetri. La manovra, all'apparenza banale, gli avrebbe fatto perdere l'equilibrio: a quel punto sarebbe caduto e avrebbe battuto la testa a terra con violenza.

Diverse le persone che hanno assistito alla scena, nella trafficata via di paese a pochi passi dal Bar Pasticceria Silvio. Subito è stato lanciato l'allarme al 112, che ha inviato sul posto i carabinieri di Sarnico, un'ambulanza della Croce Blu del Basso Sebino e un'auto medica. Vista la gravità delle lesioni riportate dal 74enne, è stato poi chiesto l'intervento dell'elisoccorso che l'ha portato d'urgenza in ospedale, dove – purtroppo – è spirato nella notte appena trascorsa. Lascia tre figli e cinque nipoti nel dolore.