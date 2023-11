Un tir e un furgone si scontrano in galleria: un ferito

Verso mezzogiorno di oggi, giovedì 2 novembre, un tir e un furgone si sono scontrati all'interno di una galleria della 237 Ter, la tangenziale della Valsabbia. L'incidente è avvenuto in territorio di Villanuova Sul Clisi: stando a una prima ricostruzione, il tir avrebbe tamponato un furgone che lo precedeva. Scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, sul posto sono intervenuti i volontari del 118 di Roè Volciano e gli agenti della polizia locale della Valsabbia.

La galleria è stata chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso dell'uomo di 36 anni che è rimasto ferito nel sinistro. Per lui pare nulla di grave: è stato trasportato, a bordo di un'autolettiga, all'ospedale di Gavardo per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.

Lievi i disagi per il traffico: la strada è stata infatti riaperta poco dopo l'incidente.