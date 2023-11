Auto abbatte paletti e colonnine, poi si schianta contro il muro del supermercato

Un’auto che colpiva ripetutamente il muro del supermercato, e la donna al volante in evidente stato di difficoltà. Questa la scena che si sono trovati di fronte i clienti del supermercato Aldi di Villanuova sul Clisi nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 6 novembre. La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata verso le 17, dal piazzale di via Bostone: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i volontari della ambulanze di Roè Volciano e gli agenti della polizia locale della Valsabbia.

La donna che era al volante dell’auto, una 74enne, era in evidente stato confusionale: lunghe e delicate le operazioni per convincerla a lasciare il veicolo e farsi visitare. È stata poi affidata alle cure dei sanitari del 118 e trasportata in ambulanza all’ospedale di Gavardo, dove è ancora ricoverata.

I successivi accertamenti della Locale hanno permesso di appurare che la 74enne sarebbe la responsabile anche della strage di paletti e colonnine avvenuta nella mattinata di lunedì in un comune limitrofo. In quell’occasione l’anziana aveva danneggiato diversi manufatti, e pure la sua auto, senza però fermare la sua corsa.