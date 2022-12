Spaventoso schianto frontale, coinvolta un'auto con a bordo papà e figlioletti

Spaventoso frontale all'ora di pranzo a Villanuova Sul Clisi. Verso le 12.09 di oggi, mercoledì 14 dicembre, una Mercedes - con a bordo un giovane padre e i suoi tre figli di 7, 9 e 10 anni - e una Dacia Sandero si sono scontrate lungo via Valverde, una strada stretta e piena di curve che porta in località Bondone. L'allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono sopraggiunte in pochi minuti due ambulanze e un'automedica, oltre ai vigili del fuoco. A preoccupare maggiormente erano le condizioni del più grande dei bimbi che viaggiava sulla Mercedes, a causa dei seri traumi al volto riportati nello schianto.

L'allarme è poi fortunatamente rientrato: il bimbo di 10 anni è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso pediatrico del Civile di Brescia e poi ricoverato in codice giallo: avrebbe riportato una frattura al setto nasale, ma le sue condizioni non sarebbero critiche. Illesi il padre, i due fratelli e il conducente dell'altra macchina.

La dinamica dello schianto è al vaglio degli agenti della polizia locale della Valsabbia che sono sul posto per i rilievi di rito. Stando ai primi accertamenti, la Mercedes guidata dal padre di famiglia, un 30enne di casa a Villanuova, avrebbe invaso l'opposta corsia mentre saliva verso Bondone.