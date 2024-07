Auto si schianta contro il muro di una casa: ferito giovane uomo

Spaventoso incidente nella prima serata di ieri, mercoledì 17 luglio, a Villanuova Sul Clisi. Verso le 19.20, un’auto è uscita di strada mentre viaggiava, forse a velocità sostenuta, lungo via Legnago, finendo per schiantarsi contro il muretto e la ringhiera di un’abitazione al civico 36.

L’uomo al volante, un 44enne, ha riportato traumi e ferite non gravi: soccorso dai volontari dell'ambulanza di Roè Volciano, è stato portato all’ospedale di Gavardo per le cure del caso e pure per essere sottoposto agli esami che accerteranno l’eventuale assunzione di alcol o stupefacenti.

Intanto la macchina, una Mini Cooper, è stata sequestrata dalla polizia locale della Valsabbia: non era infatti assicurata e nemmeno revisionata. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti: il 44enne avrebbe perso il controllo della macchina per cause che sono ancora al vaglio degli agenti della Locale.