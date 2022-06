Travolto da un’auto sulla Provinciale: ciclista 'vola' nel fosso

L’impatto con una Mercedes, poi un ‘volo’ di alcuni metri e la rovinosa caduta nella roggia che scorre accanto alla strada. Attimi di paura, nella prima mattinata di giovedì, per un 64enne di Montichiari: in sella alla sua bici stava percorrendo la Provinciale 116 a Villanuova Sul Clisi, quando è stato colpito in pieno da un’auto che usciva da via Benedetto Croce.

Dopo l'impatto, il 64enne è stato sbalzato dalla sella ed è piombato nella roggia - praticamente a secco, a causa dell’emergenza siccità - che scorre parallela alla Provinciale, riportando diversi traumi. La richiesta d’aiuto è scattata verso le 7 e sul posto è sopraggiunta, in pochi minuti, un’ambulanza dei volontari di Garda Soccorso.

Il 64enne non avrebbe mai perso conoscenza e le sue condizioni non sarebbero preoccupanti, ma avrebbe rimediato contusioni e lesioni serie: dopo le prime cure, è stato trasferito all’ospedale di Gavardo per gli accertamenti del caso e ricoverato in codice giallo.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale della Valle Sabbia: stando ai primi accertamenti, all’origine dello schianto ci sarebbe il mancato rispetto di uno stop da parte dell’uomo al volante della Mercedes.