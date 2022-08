Auto si schianta davanti ai negozi, ragazza finisce in ospedale

È finita in ospedale – per fortuna senza gravi lesioni – la giovane di 32 anni che, stamattina poco prima delle 7, è stata protagonista suo malgrado di un incidente stradale a Villanuova sul Clisi.

Per cause ancora in corso d'accertamento, l'auto della 32enne si è schiantata lungo via Casette, la stradina che attraversa la zona commerciale a ridosso del fiume Chiese. Per soccorrerla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e degli uomini del 118, sopraggiunti con l'ambulanza dei volontari di Roè Volciano.

Dopo le prime cure sul posto, la ragazza è stata accompagnata al nosocomio di Gavardo per tutti gli accertamenti del caso. I rilievi sono stati raccolti da una pattuglia della polizia stradale.