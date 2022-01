Auto contro un muro, schianto terribile: restano gravi le condizioni della 24enne

A soli 24 anni sta combattendo per la vita in un letto del reparto di Rianimazione della Poliambulanza di Brescia. Per i familiari della giovane, rimasta gravante ferita in un terribile incidente avvenuto lungo la Gardesana, i primi giorni del 2022 sono scanditi dall'angoscia e dalla speranza che arrivino buone notizie dalla clinica cittadina. Ma i medici per ora non si sbilanciano: seppur stabili, le condizioni della 24enne restano critiche e la prognosi è ancora riservata.

Un vero e proprio incubo per amici e parenti, cominciato poco dopo l'alba di venerdì 31 dicembre. Verso le 5.30 la Lancia Musa guidata dalla 24enne è uscita di strada mentre percorreva la Gardesana, in direzione di Villanuova sul Clisi, finendo per schiantarsi contro il muro situato prima del sottopasso della Provinciale 116.

La giovane avrebbe perso il controllo dell'utilitaria mentre affrontava una curva, per cause ancora al vaglio della Polizia Stradale di Salò che si è occupata dei rilievi di rito. Un impatto tremendo: la 24enne, che era sola in auto, era stata estratta dalle lamiere dai Vigili del Fuoco e poi affidata alle cure dei sanitari del 118, giunti a bordo di un'ambulanza e di un'automedica. Infine la corsa a sirene spiegate verso la Poliambulanza dove i medici stanno facendo di tutto per salvarle la vita.