Auto si schianta contro un muro, ragazza di 24 anni in rianimazione

Una ragazza di soli 24 anni lotta per la vita in un letto del reparto di rianimazione della Poliambulanza di Brescia a causa dei gravissimi traumi riportati in un incidente stradale. Il violento schianto nella prima mattinata di venerdì, lungo la Gardesana.

Stando alle prime informazioni trapelate, la giovane - che risiede a Brescia - avrebbe perso il controllo della sua auto mentre affrontava una curva nei pressi di una galleria della strada provinciale 16, in territorio di Villanuova sul Clisi. L'allarme è scattato poco prima delle 5.30.

Per cause ancora da accertare, la Lancia Musa guidata dalla 24enne avrebbe improvvisamente invaso l'opposta corsia di marcia, finendo poi per schiantarsi contro un muro. Un impatto tremendo: la ragazza al volante è stata estratta dalle lamiere dell'utilitaria dai Vigili del Fuoco e poi affidata alle cure dei sanitari del 118, giunti a bordo di un'ambulanza e di un'automedica.

Le sue condizioni sono apparse fin da subito molto critiche: trasportata d'urgenza alla Poliambulanza, è stata ricoverata nel reparto di rianimazione e i medici si sono riservati la prognosi.