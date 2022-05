Schianto tra auto in galleria: 4 persone coinvolte e traffico in tilt

Code e rallentamenti sono segnalati lungo la Statale 45bis, tra Villanuova sul Clisi e i Tormini, in direzione Salò. A mandare in tilt il traffico è stato un incidente, avvenuto verso le 9 di lunedì mattina, all'interno della galleria Monte Covolo.

Stando alle primissime informazioni trapelate, due auto si sarebbero scontrate frontalmente all'interno del tunnel. La dinamica è al vaglio della polizia locale della Valsabbia, che è sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità.

Per i soccorsi sono intervenute due ambulanze e un'automedica, oltre a una squadra dei vigili del fuoco. Quattro le persone coinvolte nella carambola, nessuna delle quali verserebbe in gravi condizioni. Per due di loro - una donna di 33 anni e un uomo di 32 - si è però reso necessario il trasporto in ospedale, avvenuto in codice verde.