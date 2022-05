Frontale auto-camion in galleria: ferita una donna, traffico in tilt

Spaventoso incidente stradale, verso le 15.15 di giovedì, lungo la Statale 45bis: un'auto e un camion si sono scontrati all'interno di una galleria, in territorio di Villanuova Sul Clisi. Stando a quanto ricostruito dalla polizia stradale, che si è occupata dei rilievi, una Skoda Fabia guidata da una donna di 58 anni avrebbe improvvisamente invaso l'opposta corsia, mentre viaggiava in direzione di Salò, finendo per schiantarsi frontalmente con un mezzo pesante. La sbandata improvvisa pare sia stata causata da un malore o da colpo di sonno accusato dall'automobilista.

Per lei si è inizialmente temuto il peggio: la chiamata ai soccorsi è infatti scattata in codice rosso e sul posto sono sopraggiunte un'ambulanza e un'automedica a sirene spiegate e una squadra dei vigili del fuoco. Per fortuna, l'allarme è rientrato poco dopo l'arrivo dei sanitari: la 58enne avrebbe riportato seri traumi, ma le sue condizioni non sono critiche. Dopo le prime cure, è stata trasferita al Civile di Brescia e poi ricoverata in codice giallo.

Pesantissime, invece, le ripercussioni sul traffico: la galleria è stata chiusa per oltre un'ora - per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi coinvolti nell'incidente - e si sono formate lunghissime code. Statale bloccata, per ore, e traffico in tilt anche sulle strade secondarie. La situazione è tornata alla normalità solo nel tardo pomeriggio.