Auto sbanda e si schianta allo svincolo: paura per una ragazza

Attimi di paura sabato mattina a Villanuova sul Clisi, dove, verso le 7.50, l'auto guidata da una ragazza di 30 anni si è schiantata all'altezza del maxi svincolo che collega la SS45-bis, la Statale che conduce a Brescia, con le strade che portano una Salò e l'altra verso la Val Sabbia.

Da una prima ricostruzione pare che la giovane abbia fatto tutto da sola, perdendo il controllo del veicolo senza coinvolgere altri mezzi. Per i soccorsi sono state inviate in codice giallo un'ambulanza e un'auto medica. Arrivata sul posto, l'équipe medica ha ridimensionato il caso: la 30enne è stata comunque portata al vicino ospedale di Gavardo per medicare le non gravi ferite riportate.

Limitati i disagi per il traffico: sabato mattina, a quell'ora, i veicoli in circolazione erano davvero pochi. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della Polizia stradale.