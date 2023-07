Terribile schianto tra un’auto e un camion: morta una donna

Una donna di 62 anni è morta in un drammatico incidente, avvenuto poco dopo le 13 di oggi, venerdì 14 luglio, lungo la strada Statale 45 ter a Villanuova Sul Clisi. Stando alle primissime informazioni trapelate, si sarebbe trattato di un violentissimo scontro tra un’auto e un mezzo pesante che si è verificato all’interno della galleria "La Garda".

Per la donna, che era al volante della macchina, non ci sarebbe stato purtroppo nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza dei volontari del Garda di Salò. Nella carambola è rimasto ferito anche un uomo di 55 anni: è stato ricoverato, in codice giallo, all’ospedale di Gavardo.

I rilievi e la dinamica sono stati affidati alla polizia stradale e agli agenti dell’aggregazione di polizia locale della Valsabbia. Il tratto della Statale dov'è accaduto l’incidente è stato chiuso al traffico.