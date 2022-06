Si ribalta un tir, sulla strada bobine pesanti tonnellate: traffico in tilt

Traffico in tilt stamattina lungo la Statale 45 bis a Villanuova sul Clisi. All'altezza dell'innesto con la Provinciale 116, un camion si è ribaltato sul fianco mentre viaggiava dalla Valsabbia in direzione di Brescia, perdendo sull'asfalto pesanti bobine di tondini. Al volante un giovane di 31 anni, rimasto ferito in modo lieve.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 6, mandando in tilt il traffico veicolare. Saranno lunghe e difficili, infatti, le operazioni di rimozione del mezzo, così come del carico finito in mezzo alla strada. Nel tratto di Gardesana teatro dell'incidente è stato istituito il senso unico alternato.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, un'ambulanza, la Polizia Locale dell'Unione dei comuni della Valsabbia e la Stradale di Brescia.