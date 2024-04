Tamponamento a catena sulla Provinciale: paura per un ragazzino in moto

Sbalzato dalla sella del suo scooter, dopo l’impatto con un’auto, e poi caduto sull’asfalto di via Zanardelli. Attimi di grande apprensione si sono vissuti, nel pomeriggio di mercoledì 3 aprile, per un 16enne coinvolto in un incidente stradale a Villanuova sul Clisi. La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata verso le 14.30: sul posto è intervenuta una pattuglia dei volontari di Roè Volciano e pure una squadra dei vigili del fuoco.

Per fortuna, l’adolescente se la sarebbe cavata con ferite di lievi entità: dopo le prime cure sul posto è stato trasferito, in codice verde, all’ospedale di Gavardo per gli accertamenti di rito.

Stando a quanto ricostruito dall’aggregazione di Polizia Locale della Valsabbia, lo scooter sul quale viaggiava il 16enne è rimasto coinvolto un tamponamento che ha coinvolto più veicoli. L’esatta dinamica e le responsabilità sono al vaglio degli agenti.