Schianto tra un'auto e una moto: un ferito e traffico paralizzato

Nessun ferito grave, per fortuna, ma traffico nel caos. Lunghe code si sono formate nella prima mattina di oggi (mercoledì 6 dicembre) a Villanuova sul Clisi, soprattutto in direzione di Brescia. La causa è un incidente avvenuto, verso le 8, sulla Provinciale 116 in cui sono rimaste coinvolte un’auto e una moto.

Ad avere la peggio, come spesso accade in questi casi, è stato il motociclista: un uomo di 45 anni. È stato soccorso dai volontari dei Roè Volciano, sopraggiunti a bordo di un’ambulanza: per lui, per fortuna, pare solo lievi traumi; il ricovero all’ospedale di Gavardo è infatti avvenuto in codice verde.

Pesanti, invece, le ripercussioni sulla viabilità, complice l’orario di punta in cui è avvenuto lo scontro si sono formate lunghe colonne durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente (c'è chi è rimasto in coda per oltre un'ora). Sul posto, per gli accertamenti di rito e la gestione del traffico, ci sono gli agenti dell’aggregazione di polizia locale della Valsabbia.