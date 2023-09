Fanno cadere un ciclista con la moto, poi la fuga: nei guai una coppia

Hanno urtato un ciclista, gli hanno tagliato la strada e lo hanno fatto cadere, proseguendo poi la loro marcia invece di fermarsi a soccorrerlo.



Il fatto è avvenuto circa un mese fa a Villanuova sul Clisi, ma ora è stato possibile rintracciare la moto 'pirata', grazie alle indagini degli uomini della Polizia Locale dell'aggregazione di Valle Sabbia.

Ad essere denunciata per omissione di soccorso una coppia di Ghedi, che transitava per Villanuova in sella ad un motociclo. In seguito alla caduta, il ciclista ha subito lesioni lievi, necessitando però di cure mediche.



"C'è voluto un mese – hanno commentato gli agenti della Locale, comprensibilmente soddisfatti per il buon esito dei loro accertamenti –. All'inizio sembrava tutto difficile, ma alla fine siamo riusciti a chiudere il cerchio".