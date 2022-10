Tir evita il frontale e piomba in un giardino privato: caos in tangenziale

Pauroso incidente lunedì pomeriggio sulla tangenziale Ss45bis, in territorio di Villanuova sul Clisi: un camion autoarticolato - in gergo un "bilico" - che stava trasportando tonnellate di ferro è finito fuori strada poco prima della galleria, a quanto pare nel tentativo di evitare una vettura che viaggiava in direzione opposta e che in quel momento avrebbe sbandato.

Erano circa le 15: così facendo il camion ha "toccato" un pilone della galleria ed è stato sbalzato di sotto, precipitando in un giardino privato dopo un volo di diversi metri. Solo per un irripetibile colpo di fortuna la donna che in quel momento stava sistemando il suo orto non è stata colpita dal gigantesco (e pesantissimo) mezzo. Non ci sarebbe stato niente da fare.

Camionista ricoverato in Poliambulanza

Solo ferite lievi anche per il conducente del camion, per cui però inizialmente era stato lanciato un allarme in codice rosso. Si tratta di un 61enne di origini calabresi, trasferito in codice giallo alla Poliambulanza dai volontari dell'Anc Valle del Chiese. Sul posto anche l'automedica, i Vigili del Fuoco e la Polstrada di Salò, per i rilievi, la Polizia Locale della Valsabbia per la gestione della viabilità. Traffico in tilt fino a tarda sera: strada chiusa, uscite obbligatorie, code e rallentamenti.