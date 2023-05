Travolto in scooter, è grave al Civile: automobilista positivo all'alcol test

Un 74enne è stato ricoverato in prognosi riservata al Civile di Brescia (è grave, ma non sembra in pericolo di vita), a seguito di un incidente stradale che l'ha visto protagonista verso le 19 di venerdì in via Zanardelli a Villanuova.

Stando a quanto ricostruito finora, l'anziano si sarebbe scontrato col suo motorino contro una jeep Suzuki guidata da un gavardase: a seguito dell'impatto, il 74enne è finito prima contro il parabrezza ed è poi caduto con violenza sull'asfalto. Per i soccorsi sono intervenute due ambulanze, una dei volontari di Mazzano e l'altra dell'associazione carabinieri di Roè Volciano.

Ancora da accertare la dinamica del sinistro. L'automobilista è però risultato positivo all'alcol test e per lui è subito scattata la denuncia penale.