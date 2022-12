Sviene alla guida e si schianta contro un'auto in sosta: ricoverato in codice rosso

Ha perso i sensi mentre era al volante della sua auto, poi lo spaventoso schianto. È accaduto verso le 10.25 di oggi, giovedì 15 dicembre, nel centro di Villa Carcina. Stando a una prima ricostruzione effettuata dalla polizia locale di Gardone Val Trompia - gli agenti sono sul posto per i rilievi - l'uomo, un 74enne, avrebbe perso conoscenza, e quindi il controllo del mezzo, mentre percorreva via Gabriele D'Annunzio. La corsa impazzita è terminata contro un'auto in sosta lungo la strada, per fortuna senza nessuno all'interno.

Scattato l'allarme, sul posto sono sopraggiunte un'ambulanza dei volontari di Villa Carcina e un'automedica. Le condizioni dell'automobilista sarebbero critiche: dopo le prime cure prestate sul posto, è stato trasferito all'ospedale di Gardone Val Trompia e poi ricoverato in codice rosso.